Kıbrıs

CAS’ın apron araç ve gereçleri açık artırmayla satışa sunuluyor

28 Şubat 2020
cyprus airport services

Tasfiye halindeki CAS Ltd.’in apron araç ve gereçleri açık artırmayla ikinci kez satışa sunuluyor.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açık artırma 6 Mart Cuma saat 10.00’da Ercan Havaalanı’nda yapılacak.

Satışı yapılan araç ve gereçler için nakit veya çek kabul edilecek. Çekle yapılan ödemelerde teslimat, çekin bozulup tasfiye halindeki şirketin hesabına geçesinden sonra olacak.

CAS Ltd. , 12 Aralık 2018’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararıyla tasfiye edilmişti.




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