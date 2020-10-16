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Çarşambaya kadar yağmur yok

16 Ekim 2020
ılık ve nemli hava






KKTC Metoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre çarşamba gününe kadar yağmur yok.

KKTC Metoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre havanın yarın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. 16-21 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Buna göre:

16 Ekim Cuma: Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

17 Ekim Cumartesi: Açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu

18 Ekim Pazar: Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

19 Ekim Pazartesi: Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

20 Ekim Salı: Parçalı bulutlu

21 Ekim çarşamba: Açık ve az bulutlu

 







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16 Ekim 2020

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