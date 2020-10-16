Hava DurumuKıbrısManşet
Çarşambaya kadar yağmur yok
KKTC Metoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre çarşamba gününe kadar yağmur yok.
KKTC Metoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre havanın yarın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. 16-21 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Buna göre:
16 Ekim Cuma: Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
17 Ekim Cumartesi: Açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu
18 Ekim Pazar: Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
19 Ekim Pazartesi: Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
20 Ekim Salı: Parçalı bulutlu
21 Ekim çarşamba: Açık ve az bulutlu