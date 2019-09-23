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Çarşamba ve Perşembe günü yağmur bekleniyor

23 Eylül 2019
yağmur - hava durumu

Meteoroloji Dairesi çarşamba ve perşembe günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, çarşamba ve perşembe günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34 ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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