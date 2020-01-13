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Çarşamba gününden itibaren yağış bekleniyor

13 Ocak 2020

Hava, çarşamba gününden itibaren cumaya kadar yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke, 14 – 20 Ocak tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu, çarşamba parçalı çok bulutlu, akşam saatleri yağmurlu; perşembe parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma parçalı çok bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.



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