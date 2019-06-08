‘Caracas, Rosneft ile işbirliğini güçlendirmeye niyetli’

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, Caracas’ın Rus petrol şirketi Rosneft ile işbirliğini güçlendirmek için tüm seçenekleri incelediğini belirtti.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck El Aissami, Caracas’ın Rus devlet petrol şirketi Rosneft ile işbirliğini güçlendirmenin tüm seçeneklerini incelediğini kaydetti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) konuşan Aissami, “Rosneft ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz ve bu şirketle işbirliğini güçlendirmenin tüm seçeneklerini inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rosneft Başkanı İgor Seçin ile ayrı olarak görüşmeyip ‘sadece forum kapsamında’ bir araya geldiğini söyleyen Aissami, “Fakat kuşkusuz, Rosneft ve (Venezüella petrol şirketi) PDVSA aracılığıyla Rusya ve Venezüella’nın enerji sektöründeki ilişkileri tatmin edici bir şekilde gelişiyor” vurgusunu yaptı.

‘RUSYA İLE RUBLE ÜZERİNDEN ÖDEME MEKANİZMASI GELİŞTİRDİK’

Caracas’ın Rusya ile ödeme işlemlerinin ruble üzerinden yapılabilmesi için bir mekanizma geliştirdiğine dikkat çeken Aissami, şöyle konuştu:

“ABD’nin tek taraflı yaptırımları, dolar bazındaki geleneksel ödeme sisteminin kullanılmasını engelledikleri için tüm mekanizmaları değerlendiriyoruz. Bu nedenle Rusya karşısındaki taahhütlerimizi yerine getirmek için ruble bazında bir ödeme mekanizması geliştirdik.”