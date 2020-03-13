Kıbrıs

Capitalbank Internet Şube ve Mobil Şube İşlemlerinden Komisyon ve Masraf Almama Kararı Aldı

13 Mart 2020

CAPITALBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN ÖNEMLİ DUYURU

Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı sarsan ve içinde bulunduğumuz günlerde ülkemize de sıçrayan Corona virusün yayılmasını engellemek ve sosyal teması minimuma indirme faaliyetlerine destek vermek amacıyla, Banka’nın Dijital kanalları üzerinden yapılacak tüm işlemlerde komisyon oranlarını sıfıra düşürdüklerini ve bu kanallar üzerinden yapılacak herhangi bir işlemden herhangi bir masraf alınmayacağını açıkladı.

 

Tüm halkımızın hem kendi sağlığı hem de virüsün başkalarına enfekte olmaması için uzmanların önerilerini dikkatle yerine getirmelerinin önemine değinen Tekin Arhun, Capital Group olarak bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti. Tüm gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini açıklayan Arhun, önümüzdeki günlerde alınması gereken farklı tedbirler de varsa, hiç tereddütsüz uygulayacaklarını ifade etti.

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KKTC’de 3 yeni corona vakası! Vakalardan birinin vatandaş olduğu iddia ediliyor

KKTC’de 3 yeni corona vakası! Vakalardan birinin vatandaş olduğu iddia ediliyor

13 Mart 2020
Photo of El temizliğine dikkat edin!

El temizliğine dikkat edin!

13 Mart 2020
Photo of Gazimağusa Belediyesi Covid-19 salgınına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Gazimağusa Belediyesi Covid-19 salgınına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

13 Mart 2020
Photo of Polis uyardı. Bu yolu kullancak olanlar dikkat!

Polis uyardı. Bu yolu kullancak olanlar dikkat!

13 Mart 2020
Photo of  Özelde Kovid-19 tahlili yapılmıyor

 Özelde Kovid-19 tahlili yapılmıyor

13 Mart 2020
Photo of Denetim artacak ceza uygulanacak

Denetim artacak ceza uygulanacak

13 Mart 2020
Photo of “Eleştirdiğimiz tutumun tekrarlanması doğru olmadı”

“Eleştirdiğimiz tutumun tekrarlanması doğru olmadı”

13 Mart 2020
Photo of Durum ciddi tedbirler sertleşiyor

Durum ciddi tedbirler sertleşiyor

13 Mart 2020
Photo of Eli silahlı damat 8 gün daha kodeste

Eli silahlı damat 8 gün daha kodeste

13 Mart 2020
Photo of Depoyu doldurmaya koştular

Depoyu doldurmaya koştular

13 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı