Capitalbank Internet Şube ve Mobil Şube İşlemlerinden Komisyon ve Masraf Almama Kararı Aldı

CAPITALBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN ÖNEMLİ DUYURU

Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı sarsan ve içinde bulunduğumuz günlerde ülkemize de sıçrayan Corona virusün yayılmasını engellemek ve sosyal teması minimuma indirme faaliyetlerine destek vermek amacıyla, Banka’nın Dijital kanalları üzerinden yapılacak tüm işlemlerde komisyon oranlarını sıfıra düşürdüklerini ve bu kanallar üzerinden yapılacak herhangi bir işlemden herhangi bir masraf alınmayacağını açıkladı.

Tüm halkımızın hem kendi sağlığı hem de virüsün başkalarına enfekte olmaması için uzmanların önerilerini dikkatle yerine getirmelerinin önemine değinen Tekin Arhun, Capital Group olarak bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti. Tüm gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini açıklayan Arhun, önümüzdeki günlerde alınması gereken farklı tedbirler de varsa, hiç tereddütsüz uygulayacaklarını ifade etti.