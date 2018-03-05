Capital Grup’tan “1 Simit Al Kanser Hastalarına Sen De Yardım Et” Kampanyasına Güçlü Destek

650 Capital Grup Calışanı 3 gün süresince kahvaltılarını simitle yapacak.

Simit Dünyası tarafından başlatılan ve gelirinin tamamı Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne bağışlanacağı “Bir Simit Al, Kanser Hastalarına Sen de Yardım Et” kampanyasına Capital Grup güçlü bir destekle dayanışma belirtti. Sağlığını yitirmiş insanlara sağlıklarını tekrardan kazanabilmeleri adına yapılacak her türlü çalışma ve etkinliğin desteklenmesinin toplumsal bir görev olduğunu ifade eden Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, 3 gün süresince sayıları 650’in üzerinde olan tüm Capital Grup çalışanları için Simit Dünyası’ndan simit sipariş etti.

7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini tehdit eden kanser hastalığı ile mücadelede toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan Tekin Arhun, Capital Grup olarak kanserle mücadele konusunda çok duralı olduklarını ifade etti. Büyük bir duyarlılık örneği göstererek böylesi duyarlı bir kampanyanın geliştirilmesini sağlayan Simit Dünyası ve yetkililerine de teşekkür eden Tekin Arhun, kansere karşı mücadeleye destek olmak isteyen herkesi bu kampanyaya katılmaya ve Kanser Hastaları Yardım Derneği ile ele ele vermeye davet etti.