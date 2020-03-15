Türkiye

Çankaya Köşkü’nde koronavirüs toplantısı yapıldı

16 Mart 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Oktay’ın başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hazır bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da toplantıya telekonferans ile katıldı.
Toplantının ardından İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yapılan uçuşların bu gece saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı saat 00.00’a kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.”

Toplantının ardından Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Oktay, “Koronavirüse karşı mücadelenin etkin sürdürülmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan alınan kararlara ve yapılan uyarılara duyarlı olmasını bekliyoruz.” dedi.




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