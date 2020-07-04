Canbulat’ta 38 yıl sonra şampiyonluk yaşanabilir

Tarihi Mağusa hisarlarındaki Canbulat Stadı’nda, son şampiyonluğunu 21 Mart 1982’de yaşayan Mağusa Türk Gücü, yarın Yenicami karşısında mağlup olmazsa ayni sahada 38 yıl sonra yeniden şampiyonluk yaşayacak.

KKTC Futbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu şampiyonu yarın belli olabilir.

Ligde 25’inci hafta maçları sonunda en yakın rakibi Doğan Türk Birliği’nin 14 puan önünde lider olan son şampiyon Mağusa Türk Gücü, üst üste ikinci şampiyonluğuna çok yakın.

Bugün ve yarın oynanacak 26’ıncı hafta maçları sonunda Doğan’a karşı ikili averajda üstün olan MTG, Canbulat Stadı’nda konuk edeceği Yenicami karşısında haftayı mağlup olmadan kapatırsa şampiyon olacak.

21 Mart 1982’den sonra Canbulat’ta şampiyonluk yok

MTG, kendine ait tarihi Mağusa hisarlarındaki Canbulat Stadı’nda en son şampiyonluk sevincini 21 Mart 1982 yılında yaşamıştı.

O yıl, Doğan Türk Birliği’ni 2-1 mağlup ederek lig tarihindeki 5inci şampiyonluğunu taraftarları ile yaşayan Türk Gücü, yarın Yenicami karşısında 1 puan dahi alsa toplamda 10’uncu şampiyonluğunu ilan edecek.

MTG bunu başarması durumunda 1982 yılından sonra Canbulat’ta ilk kez şampiyonluk yaşayacak. 1982’den sonra elde ettiği şampiyonlukların 3ünü dış sahalarda, 1 tanesini de Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda ilan eden MTG, yarın 38 yıllık özlemi bitirme arzusunda.