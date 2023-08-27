Çanakkale’de kamp başladı

Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale Girne’de kamp girdi. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde sürdüren Dem’s Cons. Çanakkale’de 2. Etap çalışması olan kamp Giren Pia Bella da başladı. 1.Ligde zirveyi hedefleyen Dem’s Cons. Çanakkale’de 1.hazırlık dönemi çalışmalarına 17 Temmuz’da başlayarak 6 haftalık çalışmaların tamamlamasının ardından 2. Etap çalışmalarına kamp yaparak devam eden yeşil beyazlı ekip Dem’s Cons. Çanakkale, 1. hazırlık dönemi yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. 1.lig temsilcisi Dem’s Cons. Çanakkale 26-29 Ağustos tarihleri arasında Pia Bella Hotel’de kamp çalışmaları başladı.

4 günlük kamp olacak

Pia Bella Hotel’de 4 günlük kamp yapacak olan Dem’s Cons. Çanakkale’de kafile başkanlığını Sporcu Sorumlusu Mehmet Bakar, Ramadan Şemsettin, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlıkçı Soner Sarıdan, malzemeci Zafer Çoban ve 28 futbolcu yer alıyor. Dem’s Cons. Çanakkale teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Dem’s Cons. Çanakkale takımı toplam dört antrenman, iki hazırlık maçı ile çalışmalarına devam edecek. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Başkan Can’dan Kampa ziyaret

Çanakkale Türk Spor Kulübü Başkanı Süleyman Can ve yönetim kurulu Girne’de kamp yapan takımın çalışmalarını yakından takip etmek amacı yarın sabah kampı ziyaret ediyor. Dem’s Cons. Çanakkale’de lige yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 29 Ağustos Salı günü öğleden sonra tamamlanacak.

Hazırlık maçları yapılacak

Pia Bella Hotel’de 4 günlük kamp çalışmalarını sürdüren Dem’ Cons. Çanakkale iki hazırlık maçı oynayacak. Dem’s Con’s Çanakkal ilk hazırlık maçında 1.Lig ekiplerinden Düzkaya ile 27 Ağustos Pazar günü Pia Bella Sports Center sahasında, ikinci hazırlık maçında ise 1. Ligin yeni ekibi Ozanköy ile 28 Ağustos Pazartesi günü Pia Bella Sports Center sahasında karşılaşacak. 29 Ağustos Salı günü kamp tamamlayacak olan Dem’s Cons. Çanakkale 30 Ağustos Çarşamba günü Gazimağusa’da Garga Arenada Mağusa Türk Gücü ile hazırlık maçı oynayacak.