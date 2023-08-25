Çanakkale kampa giriyor

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde sürdüren Dem’s Cons. Çanakkale hafta sonu kampa giriyor.

1.Ligde zirveyi hedefleyen Dem’s Cons. Çanakkale’de 1.hazırlık dönemi çalışmalarına 17 Temmuz’da başlayarak 6 haftalık çalışmaların tamamlamasının ardından 2. Etap çalışmalarına kamp yaparak devam edecek. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale, sezon öncesi işi sıkı tutarak birinci hazırlık dönemi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken ligin başlamasına bir aylık süre içerisinde hazırlıklarına kamp çalışmaları ile devam edecek. 1.lig temsilcisi Dem’s Cons. Çanakkale 26-29 Ağustos tarihleri arasında Pia Bella Hotel’de kampa giriyor.

4 günlük kamp

Pia Bella Hotel’de 4 günlük kamp yapacak olan Dem’s Cons. Çanakkale’de teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde sabah akşam olmak üzere günde çift idman yaparak kamp çalışmalarını sürdürecek. Yeni başlayacak sezon yönelik yapılan hazırlıklar kamp çalışmaları ile devam edecek olan Dem’s Cons. Çanakkale kamp süresi boyunca antrenmanların dışında 2 de hazırlık maçları yapacak. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarda yer alıyor.

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can ve yönetim kurulu Girne’de kamp yapacak olan takımın çalışmalarını yakından takip etmek amacı ile yakın takibe alınacağı, futbolcular, teknik kadro ile de yakından ilgilenilerek kaynaşma ve motivasyonu artırmaya çalışılacak. Dem’s Cons. Çanakkale’de lige yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 29 Ağustos Salı günü öğleden sonra tamamlanacak.

Hazırlık maçları yapacak

Pia Bella Hotel’de 4 günlük kamp çalışmalarını sürdürecek olan Dem’ Cons. Çanakkale iki hazırlık maçı oynayacak. Dem’s Con’s Çanakkal ilk hazırlık maçında 1.lig ekiplerinden Düzkaya ile 27 Ağustos Pazar günü Pia Bella Sports Center sahasında, ikinci hazırlık maçında ise 1. Ligin yeni ekibi Ozanköy ile 28 Ağustos Pazartesi günü Pia Bella Sports Center sahasında karşılaşacak. 29 Ağustos Salı günü kamp tamamlayacak olan Dem’s Cons. Çanakkale 30 Ağustos Çarşamba günü Gazimağusa’da Garga Arenada Mağusa Türk Gücü ile hazırlık maçı oynayacak.