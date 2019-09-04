Kıbrıs

Çalıştığı iş yerini soydu

4 Eylül 2019

Çatalköy’de geçen ay, bir marketin kafeterya bölümünde çalışan K.L.R’nin (E-22) müşterilerden tahsil ettiği 2 bin 300 TL parayı iş yerine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

İlgili şahsın dün tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

30 BİN ABD DOLARI’NI BEYAN ETMEDEN ÇIKIŞ YAPMAYA ÇALIŞTI…

Ercan Havalimanı’nda dün H.Ş (E-39), tasarrufundaki yaklaşık 30 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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