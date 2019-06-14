Kıbrıs

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Mağusa, İskele ve Karpaz bölgesine temas ve incelemelerde bulundu

14 Haziran 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığına bağlı Mağusa İrfan Nadir  18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ile  Mağusa ve İskele’de Sosyal Sigortalar, Sosyal Hizmetler, Çalışma ve İhtiyat Sandığı Dairelerini ziyaret etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği ziyarette Bakan Faiz Sucuoğlu, personel ile sohbet ederek, dairelerin sıkıntıları  ile ilgili bilgi aldı.

SUCUOĞLU, AKDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET LATİF İLE DE GÖRÜŞTÜ

Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’nu da ziyaret eden Bakan Sucuoğlu, Akdoğan ve civar bölgesindeki vatandaşlara sosyal sigortalarla ilgili işlemlerin yapılmasında kolaylık sağlanması yönünde nelerin yapılabileceği konusunda Belediye Başkanı  Ahmet Latif ile görüş alışverişinde bulundu.

SUCUOĞLU, KARPAZ BÖLGESİNDE DE TEMAS VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan Sosyal Hizmetler Dairesi  Mehmetçik ve Yeni Erenköy Büroları’nı da ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Karpaz bölgesindeki özel gereksinimli bireylere  hizmet vermesi amacıyla engelli  rehabilitasyon merkezinin bölgeye kazandırılması amacıyla  Yeni Erenköy Sağlık Ocağı eski hizmet binasını da ziyaret ederek incelemeler yaptı.

Etiketler


İlgili Makaleler

SÜİB: Süte Yapılan Zam İmalatçıyı Güç Durumda Bırakacak

14 Haziran 2019
Kıb-Tek

Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldı

14 Haziran 2019

Tatar: “Hep Birlikte, Ülkenin Geleceği ve Refahı Için Çalışmaları Sürdüreceğiz”

14 Haziran 2019

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti

14 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı