Kıbrıs

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

10 Haziran 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma yaşamında yerel işgücü istihdamının arttırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Sucuoğlu,  Asbaşkan Özlem Özbekoğlu başkanlığındaki İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Özbekoğlu, kadın  emeğinin ekonomiye kazandırılması amacıyla,  dernek tarafından hazırlanan  ‘‘Kümelenme Projesi’’  hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Esas amaçlarının kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması  ve  kadınları çalışma hayatına dahil etmek için gönüllendirmek olduğunu vurgulayan Özbekoğlu,  projenin hayata geçirilmesi için  Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, kadınların ekonomiye kazandırılmasını desteklediklerini belirterek, İş Kadınları Derneği’nin ortaya koyduğu projeye bakanlık olarak katkı koyacaklarını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, kadınların her yönüyle ekonomide pay sahibi olması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını kaydetti.

Çalışma yaşamında yerel işgücü istihdamının arttırılmasının öncelikli hedefleri olduğuna işaret eden Sucuoğlu, KKTC vatandaşı gençlerin işgücüne dahil olamamasının önemli bir sorun olduğunu kaydederek, ilerleyen günlerde Bakanlık olarak hızlı ve pratik adımlar atacaklarını; yerel işgücü istihdamının desteklenmesi amacıyla benzer projeler hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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