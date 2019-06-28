Kıbrıs

Çalışanların mağduriyetleri giderildi

28 Haziran 2019
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çalışma Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’ne Concorde Luxury Resort Otel hakkında yapılan şikayetleri ihbar kabul ederek; tedbir amaçlı Concorde Luxury Resort Otel’in ön izin işlemlerini durdurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık Çalışma Dairesi müfettişlerini ilgili işyerinde teftiş yapmak üzere görevlendirdi.

Açıklamada, “yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda; şikayet konusu olan mağduriyetlerin işveren tarafından giderildiği ve çalışanların tüm haklarının ödendiği Bakanlığımız tarafından tespit edilmiştir” denildi.

Etiketler


İlgili Makaleler

yağmur-yağış

Hafta sonu yağmur bekleniyor

28 Haziran 2019

Cumhurbaşkanlığında, GSM operatörlerinin Kıbrıs’ın her iki tarafında da çalışabilmesi için görüşüldü

28 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı akıncı, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti

28 Haziran 2019

Dörter’den İngiltere çıkarması

28 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı