Çalışanların mağduriyetleri giderildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çalışma Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’ne Concorde Luxury Resort Otel hakkında yapılan şikayetleri ihbar kabul ederek; tedbir amaçlı Concorde Luxury Resort Otel’in ön izin işlemlerini durdurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık Çalışma Dairesi müfettişlerini ilgili işyerinde teftiş yapmak üzere görevlendirdi.

Açıklamada, “yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda; şikayet konusu olan mağduriyetlerin işveren tarafından giderildiği ve çalışanların tüm haklarının ödendiği Bakanlığımız tarafından tespit edilmiştir” denildi.