California’da yangının yalnızca yüzde 30’u kontrol altına alınabildi

ABD’de 14 Temmuz’da Sacramento’nun 260 km kuzeydoğusundaki Sierra Nevada Dağları’nda çıkan Dixie Yangını, eyalet tarihinin en büyük ikinci yangını.

Ekipler, çarşamba akşamı itibariyle yangının sadece yüzde 30’unu kontrol altına alabildi.

Bölgedeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 38 dereceyi geçmesi ile birlikte yangının şiddetinin de artması bekleniyordu.

Yüksek basınç artmaya devam ediyor

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı yaptığı güncellemede, yangın bölgesinde yüksek basıncın artmaya devam ettiği ve bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği bilgisi verildi.

Gök gürültülüsü ile birlikte fırtınaların yangınları tırmandırabileceği, Kuzey California’daki ormanlarda daha fazla alevi tutuşturabileceği düşünülüyor.

Dixie Yangını

Dixie Fire, 500.000 dönümden fazla alanı yaktı. Yaklaşık 10.000 personelin savaştığı Dixie, California’daki orman yangınlarının açık ara en büyük ve en yıkıcısı haline geldi.

Olaylarda iki itfaiyeci ve bir sivil yaralandı.

Yangın, yüzlerce yapıyla birlikte 1000’den fazla müstakil evi yok etti. Alevler geçen hafta tarihi maden kasabası Greenville’de sıçradı ve kasabayı yok etti.

Genellikle yılın ilerleyen zamanlarında yangın dönemine giren California, bu yıl en kötü yangın mevsimi geçirme hızında.

Eyaletin tarihteki en büyük beş orman yangını, son üç yılda meydana geldi ve 2.5 milyon dönümden fazla alanı yaktı ve 3.700 yapıyı yok etti.