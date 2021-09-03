Buzulların erimesi aşırı soğuklara neden oluyor

ABD'de yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma, k\u0131\u015f mevsiminde g\u00f6r\u00fclen a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuk hava ile kutuplardaki buzullar\u0131n erimesi aras\u0131nda bir ili\u015fki oldu\u011funu ortaya koydu. Yetkililer, daha so\u011fuk hava ko\u015fullar\u0131na haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olunmas\u0131 gerekti\u011fi konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\nBuzullar\u0131n erimesi\u00a0yery\u00fcz\u00fcnde s\u0131cakl\u0131klar\u0131 art\u0131r\u0131rken, a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuklara da neden oluyor.\r\n\r\n\r\n\r\nABD'de Science dergisinde yay\u0131mlanan yeni bir ara\u015ft\u0131rmada, kutup\u00a0b\u00f6lgesindeki buzullarda g\u00f6r\u00fclen erimenin \u00f6zellikle Kuzey Amerika ve Do\u011fu Asya'da k\u0131\u015f mevsimine olan belirgin etkisi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nKutup b\u00f6lgesindeki hava\u00a0ak\u0131m\u0131n\u0131n\u00a0meteorolojik olarak takibi sonras\u0131 b\u00f6lgedeki\u00a0a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cakl\u0131k art\u0131\u015f\u0131n\u0131n bu geli\u015fmeyle ili\u015fkili oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Buradan hareketle, s\u0131cakl\u0131k art\u0131\u015f\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak bu b\u00f6lgede g\u00f6zlenen hava girdaplar\u0131n\u0131n geni\u015fleyerek daha a\u015fa\u011f\u0131ya kadar ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nAyr\u0131ca uydu g\u00f6zlemlerinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 1979'dan bu yana geni\u015flemenin giderek artt\u0131\u011f\u0131 ortaya konan ara\u015ft\u0131rmada,\u00a0bilim insanlar\u0131 bu y\u0131l \u015eubat ay\u0131nda ABD'nin Teksas eyaletindeki so\u011fuk hava dalgas\u0131n\u0131n temel nedeni olarak da bu girdaplardaki yay\u0131lmay\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nMIT'den bilim insan\u0131 Dr. Judah Cohen g\u00f6zlem ve modellemelere dayanan ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n, kutuplardaki \u0131s\u0131nman\u0131n yerk\u00fcreye etkisinin nas\u0131l oldu\u011funu somut verilerle a\u00e7\u0131klamas\u0131 ad\u0131na \u00f6nemli oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n \r\n\r\nAra\u015ft\u0131rma ekibi, k\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n yaln\u0131zca hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131ndaki art\u0131\u015fla ili\u015fkilendirilmesine dair \u00f6n yarg\u0131n\u0131n da bu ara\u015ft\u0131rmayla k\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 umuyor.\r\nDr. Cohen, a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuk hava dalgas\u0131 ve kutuplardaki hava ak\u0131mlar\u0131 aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131n\u0131n \u00f6nlem alma konusunda da yetkililerin daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 davranmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. B\u00f6ylece hava ak\u0131mlar\u0131ndaki de\u011fi\u015fimler takip edilerek Teksas'ta bu y\u0131l ya\u015fanan so\u011fuk havadan kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcmleri engellemenin m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funu ekledi.\r\n\r\n