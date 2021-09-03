ÇevreDünya

Buzulların erimesi aşırı soğuklara neden oluyor

3 Eylül 2021
Buzulların erimesi





ABD’de yapılan bir araştırma, kış mevsiminde görülen aşırı soğuk hava ile kutuplardaki buzulların erimesi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, daha soğuk hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardı.





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3 Eylül 2021


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