Büyükler greko-romen güreş müsabakaları yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Büyükler greko-romen güreş müsabakaları yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Büyükler greko-romen güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda şehit güreşçiler anısına Büyükler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon YDÜ Spor Kulübü takımına kupa verildi.

 


 

Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

  • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ) 185 PUAN
  • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 150 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 110 PUAN
  • ÖZEV 45 PUAN

55 Kg.

  • OKAN GETİRMEZ
  • İSMAİL KURŞUN
  • HAMZA KIZILTAY

 

60 Kg.

  • MERTCAN YILMAZ
  • ALİ BURHAN
  • EMRE BAYRAK

 

63 Kg.

  • KEREM TAŞ

 

67 Kg.

  • RASİM ALİYEV
  • ORHAN ÖNEN
  • YİĞİT AKAL

 

72 Kg.

  • SERHAT ATLI
  • MEHMETALİ ZEKİ DEMİR

 

77 Kg.

  • SERGEN AVCI
  • KADİR TALİMAN

 

82 Kg.

  • EMİR MUSA YERBASAROV
  • İSMAİL ARSLAN

 

87 Kg.

  • MÜCAHİT DÖNMEZ
  • ADNAN ÖZCEVHER

 

97 Kg.

  • HAZAR ŞAKAR
  • HALİT BAYRAKÇI
  • EFE YETİMOĞLU

 

97-130 Kg.

  • BERTU TEKAKPINAR
  • CUMA ÇELİK
  • ORHAN BEKİR BENLİ

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Tags:şehit güreşçiler anısına Büyükler Greko-Romen müsabakaları
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