Büyükler greko-romen güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda şehit güreşçiler anısına Büyükler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon YDÜ Spor Kulübü takımına kupa verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ) 185 PUAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 150 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 110 PUAN

ÖZEV 45 PUAN

55 Kg.

OKAN GETİRMEZ

İSMAİL KURŞUN

HAMZA KIZILTAY

60 Kg.

MERTCAN YILMAZ

ALİ BURHAN

EMRE BAYRAK

63 Kg.

KEREM TAŞ

67 Kg.

RASİM ALİYEV

ORHAN ÖNEN

YİĞİT AKAL

72 Kg.

SERHAT ATLI

MEHMETALİ ZEKİ DEMİR

77 Kg.

SERGEN AVCI

KADİR TALİMAN

82 Kg.

EMİR MUSA YERBASAROV

İSMAİL ARSLAN

87 Kg.

MÜCAHİT DÖNMEZ

ADNAN ÖZCEVHER

97 Kg.

HAZAR ŞAKAR

HALİT BAYRAKÇI

EFE YETİMOĞLU

97-130 Kg.

BERTU TEKAKPINAR

CUMA ÇELİK

ORHAN BEKİR BENLİ