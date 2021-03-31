Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptığı açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince, Ocak ve Şubat ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 233 üreticiye, 393 vaka için toplam 282.960,00 TL tazminat ödendiğini belirtti.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını ifade eden Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini kaydetti.