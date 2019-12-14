Bütçe görüşmelerine Pazartesi günü devam edilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 254 Milyon 622 bin 900 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan oylama öncesinde eleştirileri yanıtladı.

Atakan, en ufak sorundan en büyük soruna her türlü plan, proje, keşif çalışmasını hazırlamış olsalar da kaynağa ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Yolların bakım ve idamesinin sağlanmasının önemine değinen Atakan, bu açıdan da gerek personel, gerek ekipman anlamında eksiklik yaşandığını söyledi.

Atakan, Posta Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi ve Limanlar Dairesi’nde de benzeri bir durum olduğunu dile getirdi.

Anayollarının aydınlatılması konusunda da 2020 başından itibaren tüm aydınlatma işlerinin Kıb-Tek bünyesine alınması kararı alındığını söyleyen Atakan, bu alandaki sıkıntıların da giderileceğini kaydetti.

Toplu taşıma konusunda geçtiğimiz yıl içinde Belediyeler Birliği ve KAR-İŞ’le çalışma yürütüldüğüne değinen Atakan, bu çerçevede Ada-Kart isimli bir şirket kurulacağını dile getirdi.

Atakan, bu noktada özellikle otobüslerin yenilemesi için gereken çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ciklos’ta yaşanan felaket konusundaki raporun bir şekilde basına sızdığını dile getiren Atakan, “proje yoktu, mühendis ortada yok” gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, zamanı gelince raporun detaylarını paylaşacağını anlattı.

Atakan, bütçenin yetersiz olduğunun doğru olduğunu kabul ettiklerini ancak ülkenin gerçekleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Atakan, bu noktada yapılması gerekenin, ihtiyaç sıralamasını doğru şekilde ortaya koymak ve buna göre hareket etmek olduğunu anlattı.

Sınır kapılarda hızlı geçiş standartları için mevcut kapılarının fiziki yetersizliklerinin sıkıntı yarattığını dile getiren Atakan, yapılması gerekenin 5-6 şeritli bir geçiş kapısını hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Atakan direk uçuş konusunda bir girişim yaptıklarını da dile getirdi.

Atakan’ın konuşmasının ardından 254 milyon 622 bin 900 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulun 2020 Mali Yılı Bütçesi’ne ilişkin görüşmeleri, Pazartesi günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleriyle sürecek.