Buse, Ukrayna’da yarışacak

Sporcumuz Buse Savaşkan Türkiye Atletizm Milli Takımı ile Ukrayna Salon Şampiyonası’nda mücadele edecek.
Buse Savaşkan Türkiye Milli takımı ile bugün başlayacak Ukrayna Salon Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek.
12 Şubat’a kadar sürecek şampiyonada Buse Savaşkan ile birlikte 18 sporcu davet aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın da milli sporcularla Ukrayna’ya gittiği kafilede şu atletler yer aldı:
Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Ramazan Barbaros, Mikdat Sevler, Furkan Aktaş, İlkay Aydemir, Emel Şanlı Kırçın, Burcu Subatan, Buse Savaşkan, Buse Arıkazan, Tuğba Danışmaz, Murat Yalçınkaya, Mevlüt Aras, Enes Talha Şenses.