Dünya

Burundi’de 6 toplu mezarda 6 binden fazla ceset bulundu

16 Şubat 2020

Afrika ülkesi Burundi’de bugüne dek bulunan en büyük toplu mezar ortaya çıkarıldı. Cesedine ulaşılan 6 binden fazla kişinin Hutu etnik grubuna mensup olduğu sanılıyor.

300 binden fazla kişinin öldüğü iç savaş ve on yıllar süren katliamlarla dolu tarihiyle uzlaşma girişimi devam ediyor. Hükûmetin 2014 yılında kurduğu Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, son olarak altı toplu mezarda 6 binden fazla kişinin cesedine ulaştı.

Komisyon Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, Karusi bölgesinde yapılan kazıda şu ana dek 6 bin 32 kişinin bulunduğunu, binlerce gerçek kurşunun da çıkarıldığını açıkladı. Cesedi bulunan kişilerin kimlikleri, gözlük ve giysi kalıntıları ile tespit edilecek.

Burundi’de 2014 yılında kurulan Hakikat Komisyonu, ülkeye yabancı işgalcilerin ilk geldiği 1885 yılından 2008 yılında iç savaşa son veren anlaşmaya dek işlenen insanlık karşıtı suçları araştırmayı amaçlıyor. Ülkede bugüne dek 4 binden fazla toplu mezar ortaya çıkarıldı, 142 bin şiddet mağdurunun kimlikleri teşhis edildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

13 Şubat 2020
Photo of Corona virüste dikkat çeken artış

Corona virüste dikkat çeken artış

13 Şubat 2020
Photo of NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi: Türkiye’ye destek sürecek

NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi: Türkiye’ye destek sürecek

13 Şubat 2020
Photo of NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

12 Şubat 2020
Photo of ABD Hava Kuvvetlerinde başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu

ABD Hava Kuvvetlerinde başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu

12 Şubat 2020
Photo of Hollanda’da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı

Hollanda’da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı

12 Şubat 2020
Photo of Airbus ‘fütürist’ uçağını tanıttı

Airbus ‘fütürist’ uçağını tanıttı

12 Şubat 2020
Photo of Corona virüste son durum: Ölü sayısı 1114’e yükseldi

Corona virüste son durum: Ölü sayısı 1114’e yükseldi

12 Şubat 2020
Photo of Mısır’ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda

Mısır’ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda

11 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs’ü İngiltere, Fransa ve İspanya’ya bulaştıran ‘süper bulaştırıcı’ bulundu

Koronavirüs’ü İngiltere, Fransa ve İspanya’ya bulaştıran ‘süper bulaştırıcı’ bulundu

11 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı