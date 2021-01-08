Burun Estetiği hakkında merak ettikleriniz

Burun estetiği bir diğer ismi ile rinoplasti, en çok tercih edilen estetik operasyonlar arasında yer almaktadır. Bu operasyonla pek çok kişi burnuna yeni bir görünüm kazandırmayı amaçlar.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Burun estetiği ameliyatının tercih edildiği pek çok durum vardır. Genel olarak burnunun şeklinden memnun olmayan kişiler bu ameliyatı tercih etmektedir. Burun kemeri, aşırı uzun bir burun, aşırı geniş bir burun ve pek çok biçimsel bozukluk bu operasyonla değiştirilebilmektedir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği operasyonu kapalı ve açık olmak üzere iki farklı yöntemle yapılabilmektedir. Her iki yönteminde avantaj ve dezavantajları vardır. Operasyonun yöntemini genellikle yapılacak işlemler belirler. Kapalı burun estetiğinde burunda kesi açılmaz. Bu yöntemle yapılan operasyonlar sonrasında iz kalmaz.

Açık teknikle yapılan operasyonlarda ise burun deliklerinin ortasında bulunan deriye küçük bir kesi açılır. Bu yüzden ameliyat sonrası o bölgede iz kalmaktadır. Bunun yanı sıra açık yöntemle gerçekleştirilen estetik operasyonları, burnun içine yapılacak müdahalelerde kolaylık sağladığı için daha fazla tercih edilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Operasyon süresi, kullanılan tekniğe ve yapılacak işlemlere göre farklılık gösterir. Ortalama olarak ameliyat 2-3 saat aralığında sürmektedir.

Burun Estetiği Sonrası Ne Zaman Taburcu Olunur?

Burun estetiği operasyonlarında genellikle bir gece hastanede kalınmaktadır. Ardından hasta taburcu edilir.

Burun Estetiği Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Bütün ameliyatlarda çeşitli risk faktörleri olduğu gibi burun estetiği ameliyatının da çeşitli riskleri vardır.

Bu riskler şu şekilde sıralanabilir:

Enfeksiyon

Kanama

Anestezi ile alakalı riskler

Bununla birlikte burun ameliyatları sonrasında nefes almada güçlük, ödem, kanama, moruk gibi problemler olabilmektedir. Ancak bunlar şiddetli boyutlarda olmadığı müddetçe iyileşme sürecinin bir parçası olarak kabul edilir.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Operasyon sonrası iyileşme süreci, operasyonun türüne ve yapılan işlemlere göre değişiklik göstermektedir. Genellikle ameliyatı takip eden birkaç hafta içinde iyileşme gerçekleşir. Ancak burunda oluşan ödemin tamamen inmesi kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte birkaç ay sürebilmektedir. Burnun tam olarak oturması ise yaklaşık bir yılı bulmaktadır.

Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Burun estetiği operasyonu sonrasında iyileşme sürecini hızlandırmak için dikkat edilmesi gereken birkaç faktör mevcuttur.

Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Düzenli ve dengeli beslenmek iyileşme sürecini hızlandırır.

Uyku düzeni oldukça önemlidir.

Burnun her türlü darbeye karşı korunması gerekmektedir.

Ödemi azaltmak için uyurken mümkün olduğunca yüksek yastık kullanılmalıdır.

Operasyon sonrası bir süre spor yapmaktan kaçınmak gerekmektedir.

Buruna baskı yapacağı için operasyon sonrası birkaç hafta boyunca gözlük kullanılmamalıdır.

Kan sulandırıcı ilaç kullanılmamalı ve kan sulandırıcı besinler tüketilmemelidir.

Bu gibi faktörlere dikkat edildiği takdirde iyileşme süreci kısalacaktır.

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