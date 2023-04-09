Burkina Faso’da terör saldırısı: 44 kişi öldü

Burkina Faso’nun kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin Sahel bölgesinde yer alan Kourakou ve Tondobi köylerine saldırdı.

Olayda 44 kişi yaşamını yitirirken saldırıyı üstlenen olmadı.

Komşu ülke Mali’deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015’ten bu yana Burkina Faso’nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015’ten Aralık 2021’e kadar 600’ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi, 2 milyon kişi evlerini terk etti.