Burak: Mücadeleyi evde oturarak değil, sahada vereceğim

Futbolda sezon başı Göçmenköy’den Miracle Değirmenlik’e transfer olan, ancak transfer için ödenen çekin nakite çevrilememesi nedeniyle KTFF tarafından eski kulübü Göçmenköy’e dönmesi kararlaştırılan Burak Koçer yeni açıklama yaptı.

Yaşanan sıkıntılar, Değirmenlik’e verilen ceza, Burak’ın Değirmenlik’te kalmak istemesi transferi çıkmaza sokmuştu. Geçtiğimiz ay futbolu bıraktığını açıklayan Burak, evde oturmak yerine aktif futbol oynamayı tercih etti ve Göçmenköy ile anlaşmaya vardı.

Burak’ın açıklaması şöyle:

Öncelikle Göçmenköy’e geri dönmemle ilgili iki takım arasında bir anlaşma yapıldı. Herkesin de bildiği gibi, ben Miracle ailesinin bir parçası olduğum için çıkan bu karardan sonra futbolu bırakmayi dahi göze almıştım.

Fakat gelinen son noktada, bu mücadeleyi evde oturarak değil, sahada verebilmek için devam etme kararı aldım bu nedenle Göçmenköy spor kulübü ile bu devre sonuna kadar anlaşmaya vardik.

Bu devrede Göçmenköy spor kulübü için elimden gelen tüm mücadeleyi vereceğim.