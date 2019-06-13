Akacan: Önemli olan özür dilemesini bilmek, özrü kabul etmektir

Girne’de bir mekanda işinsanı Bulut Akacan ve yanında bulunan iki kişi tarafından darp edilen Erhan Başay’ın bugün şikayetini geri çekmesinin ardından Bulut Akacan sosyal medya hesabından açıklama yaptı açıklama yaptı.

Akacan’ın açıklaması şöyle:

Biz Kıbrıslı Türkler erdemliyiz. İçimizde kin ve nefret yok. Barış kadar değerli bir şey dünyada olamaz. Yaşanan her olay bir tecrübe ve bir derstir. Önemli olan hatayı kabul etmek, özür dilemesini bilmek ve özür kabul edebilmektir. Birilerine sulh tavsiye etmek iyi kalpli ve iyi niyetli insanların işidir. Kötüyü düşmanlığı tavsiye edenlerse Allahın dünyaya gönderdiği şeytanlardır. Erdemli olan ve özürü kabul edenlere sonsuz teşekkür ederim.