Bulgaristan’da yolcu otobüsü alev aldı

Bulgaristan’da kaza yapan bir yolcu otobüsü alev aldı. Aralarında 12 çocuğun da olduğu en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ülkenin başkenti Sofya’nın güney batısındaki Bosnek köyü yakınlarında yerel saatle 02:00’de (TSİ 03.00) otoyolda gerçekleşti.







Hükümet yetkilisi Nikolay Nikolov, BTV televizyonuna yaptığı açıklamada ölenler arasında çocukların da olduğu bilgisini verdi.



