Dünya

Bulgaristan’da 22 TIR birbirine girdi

Bulgaristan’dan Türkiye'ye gitmeye çalışan 22 TIR Harmanlı kasabasında birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik çarpışmasında biri Türk vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti. Çarpışmanın sis ve sağanak yağıştan kaynaklandığı ifade edildi.

3 Nisan 2020

Corona virüs salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında oluşan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndaki TIR yoğunluğunu azaltmak amacıyla bir hafta önce faaliyete geçen ‘Uzuncovo’ eski askeri havaalanındaki tampon TIR parkından, polis eşliğinde Kapıkule’ye gitmek üzere yola çıkan konvoydaki 22 TIR ve bir polis aracı birbirine girdi.

Zincirleme çarpışma da biri Türk, diğeri Bulgaristan vatandaşı TIR sürücüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan bazı sürücülere ilk müdahale meslektaşlarından geldi. Kaza yerine 3 itfaiye aracı ve bir ambulans gönderilirken, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan 6’sının Haskovo Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Çarpışmanın nedeninin sis ve sağanak yağıştan kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan, Haskovo Bölge Savcılığı’nın kazaya dair soruşturma başlattığı belirtildi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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