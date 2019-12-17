FutbolSpor

Bülent Yavuz ameliyat oldu..!

17 Aralık 2019

Fevzi BEYAR

 

TC Futbol Federasyonun’da aralıksız olarak en fazla Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapmış tek isim olan hocaların hocası, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayınlanan Bizim Stadyum programının yorumcusu Bülent Yavuz, Ankara’da ameliyat oldu. Beyninde tümer görünen Bülent Yavuz, iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Durumu stabil olan Bülent Yavuz’un bir süre daha hastanede kalması gerektiği doktorlar tarafından açıklandı.

Bilindiği üzere Bülent Yavuz, Kıbrıs Türk hakemliğiyle en çok ilgilenen Türkiyeli hocaların başında gelmekte, Bengü Topaloğlu, Süphi Özpaşa, Savaş Tilki, Arif Sunisi, Merhmet Malek, Abdullah Özsusuzlu,Raif Özyanık ve birçok deneyimli hakemlerin yakın dostu olarak bilinmektedir.

 



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