Bükreş Havaalanı’ndan Şehir Merkezine Özel Transfer İle Ulaşım

Bükreş Havaalanı’ndan Şehir Merkezine Ulaşım Hizmetleri

Günümüzde Henri International Airport Bilinen ve eski adıyla da Otopeni Havaalanı, Bükreş’te bulunan iki havalimanından en büyük kapasiteye sahip olanıdır. Bükreş ziyaretiniz sırasında, Bükreş Havaalanı’ndan şehir merkezine rahatlıkla ulaşabileceğiniz pek çok ulaşım hizmeti vardır.

Bükreş Havaalanı’ndan şehir merkezine transfer için en çok tercih edilen ulaşım hizmeti seçenekleri ise;

Tren,

Havaalanı servileri,

Halk otobüsleri,

Özel transfer,

Araç kiralama şeklindedir.

Bükreş Havaalanı’ndan Şehir Merkezine Özel Transfer İle Ulaşım

Şehir merkezine, 16 km uzaklıkta yer alan Bükreş Havaalanı, şehrin en büyük havalimanıdır. Ayrıca Romanya’nın en yoğun ve işlek havaalanıdır.

Özellikle gece geç saatlerde, Bükreş Havaalanı’nda olacaksınız çok yüksek ihtimalle toplu taşıma ulaşım seçenekleriniz azalacaktır. Bunun yanı sıra ise yaz aylarında ya da yoğun saatlerde havaalanına vardığınızda otobüslerin hareket saatlerinde gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Bir de trafiğe takılırsanız gitmek istediğiniz lokasyona ulaşmanız gecikecektir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak ya da stres yaşamak istemiyorsanız önceden özel transfer rezervasyonu yapmanızı öneririz. www.dadidintercar.com web sitesi üzerinden yapacağınız online rezervasyon işleminiz sayesinde ulaşımınızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Havalimanına varır varmaz sizi yolcu çıkışında karşılamaya gelen sürücü tarafından lüks aracınıza gidebilir ve gideceğiniz yere güvenli şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel transfer hizmetinden yararlanarak zamandan tasarruf ederken ayrıca bir bagaj masrafı da ödemeniz gerekmez.

DADID INTER CAR, özel transfer firması olarak yolcuğunuzun sorunsuz geçmesini önemsiyoruz. Müşteri dostu fiyat politikamızla, Bükreş Havaalanı’nda hiçbir zorluk ve zaman kaybı yaşamayacağınızın garantisini veriyoruz. Bükreş Havaalanı’ndan istediğiniz noktaya limuzinlerle sunduğumuz özel transfer hizmetlerimize yepyeni Mercedes V sınıfı minibüsü de sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.