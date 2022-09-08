Buckingham, Kraliçe Elizabeth’in son durumu hakkında açıklama yaptı

Duyuru, 96 yaşındaki Kraliçe’nin çarşamba günü sanal Danışma Meclisi’nden çekilmesinden ve doktorların ona dinlenmesini tavsiye etmesinden sonra geldi.

BBC, İngiltere Prensi Charles’ın, Kraliçe Elizabeth’in yanında olduğunu duyurdu.

Başbakan Liz Truss, “bütün ülkenin” haberlerden “derin endişe duyduğunu” söyledi.

“Düşüncelerim ve Birleşik Krallık’taki insanların düşünceleri, şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte”

İşçi Partisi lideri Keir Stramer, “Ülkenin geri kalanıyla birlikte, bu öğleden sonra Buckingham Sarayı’ndan gelen haberler beni derinden endişelendiriyor. Şu anda düşüncelerim Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte ve ülkedeki herkes gibi onun iyileşmesini umuyorum” dedi.

BBC program akışını değiştirdi

Sözcüleri, Prens Harry ve Meghan’ın Balmoral’a seyahat edeceklerini doğruladı.

Kraliçe’nin tüm çocuklarının yanında olduğu duyuruldu.

BBC’nin program akışı ise askıya alınarak canlı yayınlara geçildi.