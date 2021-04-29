Dünya
Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir
Türkiye’den gelenler de dahil olmak üzere yurt dışından birçok tatilciler bu yaz Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ziyaret edebilecek. Ancak, AB ülkeleri ortak bir geçişin maliyeti, güvenliği ve teknik yönleri konusunda anlaşamadığı sürece, ziyaretçilerin birden fazla ve birbirinden bağımsız sağlık sertifikalarıyla uğraşacağı öngörülüyor. Bununla birilikte, Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi turizme bağımlı ülkelerin ağır baskısı altında AB ülkeleri ortak bir “Dijital Yeşil Sertifika” programında uzlaştı.
Fakat, buna rağmen birçok Avrupa ülkesi kendi aşı sertifika programını yürütme kararı aldı. İşte AB ülkelerinin yabancı ziyaretçilere bu yaz uygulamayı planladığı seyahat politikalarında son durum…