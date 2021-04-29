Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir

Fakat, buna rağmen birçok Avrupa ülkesi kendi aşı sertifika programını yürütme kararı aldı. İşte AB ülkelerinin yabancı ziyaretçilere bu yaz uygulamayı planladığı seyahat politikalarında son durum…

Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi turizme bağımlı ülkelerin ağır baskısı altında 20 AB üye ülkesi, Haziran ortasına kadar hayata geçirmek amacıyla ortak bir “Dijital Yeşil Sertifika” testine önümüzdeki ay başlamayı planlıyor.

Söz konusu program, yolcuların Covid-19’dan aşılandıklarına, yakın zamanda negatif test edildiklerine veya corona virüse karşı antikorlara sahip olduklarına dair belgeleri tek bir uygulama üzerinde toplayarak şu anda yürürlükte olan karantina ve test yükümlülüğünden kurtulmalarını sağlayacak.

DİJİTAL YEŞİL SERTİFİKA ENDİŞE YARATIYOR

Ancak, Türkiye’den gelen ziyaretçiler de dahil olmak üzere, birçok ülkenin kendi programlarını geliştirip denemesi nedeniyle ulusal sistemlerin uyumsuz olabileceğinden endişe ediliyor.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, Dijital Yeşil Sertifika uygulamasının pek çok soruna yol açabileceğine dikkat çekerek, “Yolcuların AB’nin diğer üye devletlerinde okunamayan ve doğrulanamayan çeşitli belgelere sahip olma riski var. Aynı zamanda sahte belgelerin yayılması ile hem corona virüsün hem de vatandaşların güvenliğini riske atıyoruz” ifadelerini kullandı.