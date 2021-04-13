Bu kez rövanşı aldı

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, İngiltere’nin Loughborough şehrinde, İngiliz profesyonellerin katıldığı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, şampiyon oldu.

Eliz final maçında geçtiğimiz hafta finalde kaybettiği Emily Appleton’u 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon olmayı başardı. Eliz, turnuvada aynı zamanda kortların en hızlı ve en zihinsel güç sergileyen oyuncusu seçildi.

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, İngiltere’nin Loughborough şehrinde, İngiliz profesyonellerin katıldığı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, şampiyon oldu.

12 oyuncunun, iki grup şeklinde yarıştığı ve ilk iki sırada bitiren oyuncuların yarı finale çıkma hakkını elde ettiği turnuvada geçen haftalarda yine iyi bir başarı gösteren Eliz final oynamıştı. Kendisini son turnuvadaki finalde yenen turnuvanın bir numarası Emily Appleton’ı 6-4 ve 6-3 lik bir skorla yenen Eliz, bu hafta şampiyonluğa imza attan taraf oldu.

Tüm hafta boyunca çok iyi bir oyun sergileyen Eliz, yedi maçta yalnızca bir set kaybederek turnuvanın şampiyonu olurken, ayni zamanda kortların en hızlı ve en zihinsel güç sergileyen oyuncusu seçildi.

Turnuvanın sonunda yapılan röportajda, Eliz, Covid 19 her şeyi zorlaştırsa da elinden geldiğince kapanmalar döneminde oyununun zihinsel ve fiziksel tarafını geliştirmeye çalıştığını ve bugün aldığı bu başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.