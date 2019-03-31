Dünya

Bu da oldu: Ağır yaralı kadın, polis memurundan İnstagram için fotoğrafını çekmesini istedi

31 Mart 2019
Geçtiğimiz günlerde Amsterdam’da gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan kadının o durumdayken sosyal medyadaki beğenilerini düşünmesi olay yerindeki görevlileri şaşırttı.

Sosyal medyanın insanlar üzerindeki olumsuz etkileri sürekli gündeme getiriliyor ancak böyle bir olay fazlasıyla nadir. Bu haberimizde bir kadının sosyal medya aşkının hangi şartlar altında ortaya çıktığına inanamayacaksınız.

28 Mart’ta Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleşen trafik kazasında mobilet kullanan bir kadın, otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan polislerin ve sağlık görevlilerinin hiç beklemeyeceği bir durum gerçekleşti ve ağır yaralı kadın sedyeyle ambulansa bindirilirken garip bir istekte bulundu.

Durumu ağır olan kadın Instagram’da beğenileceğini düşünerek yanındaki polis memuruna cep telefonunu verdi ve fotoğrafını çekmesini istedi. Polis memuru bu garip isteği reddederek kadının en hızlı şekilde hastaneye ulaştırılmasını istedi.

Bahsi geçen bu trajikomik olay Zaanstreek Polisi’nin Facebook sayfasından yayınladı ve gönderiyi paylaşan polis sözcüsü şunları ekledi: “Bu tarz olayların daha sık yaşanması beni şaşırtmaz. Gerçekten tuhaf bir dünyada yaşıyoruz.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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