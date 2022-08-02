BTM Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 29-30-31 Temmuz tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Bülent Eminoğlu (Çamlıbel) 2 Maç

Emin Berk (Kırıkkale) 3 Maç

Ercem Karapaşa (Mevlevi) 3 Maç

Emre Hayırlar (Mevlevi) 1 Maç

Ogün Baturay (Alaniçi) Maç

Emre Koran (Alaniçi) 3 Maç

Sedat Akar (Alaniçi) 4 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Mehmet Ali Beşiktaş (Şirinevler) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Serhat Doğan (Yeşil Harnıp Kozanköy)

Yunus Yılmaz (Korkuteli)

Malik Sercan Gök (Ötüken)

BTM Kurulu ayrıca şu kararları aldı:

31 Temmuz 2022 tarihinde 17534 maç numarası ile Ötüken TKOSK ile Alaniçi YSK arasında oynanan İktisatbank BTM 2. Ligi 6. grup müsabakasında, Alaniçi YSK’nın 112080 lisan numaralı Sedat Akar rakibine yönelik şiddetli hareket sonrası sergilediği davranışlar sebebiyle, KTFF DT 43/2 ve 35/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.