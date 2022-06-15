Spor
BTM Kurulu Kararları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11-12 Haziran tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Mehmet Ali Demir (Ergazi) 1 Maç
Mustafa Alp (Bafra) 3 Maç
Ali Hopurcuoğlu (Güvercinlik) 2 Maç
Zeki Taçsoy (Tuzla) 1 Maç
Necati Genç (Tuzla) 1 Maç
Recep Abakan (Zümrütköy) 3 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Barış Eseller (Mutluyaka) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Kenan İrfanoğlu (Tuzla)
Uğur Çelik (Aslanköy)
Barış Ünüvardır (Ötüken)
Musa Avunç (Gayretköy)