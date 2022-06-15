BTM Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11-12 Haziran tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Mehmet Ali Demir (Ergazi) 1 Maç

Mustafa Alp (Bafra) 3 Maç

Ali Hopurcuoğlu (Güvercinlik) 2 Maç

Zeki Taçsoy (Tuzla) 1 Maç

Necati Genç (Tuzla) 1 Maç

Recep Abakan (Zümrütköy) 3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Barış Eseller (Mutluyaka) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Kenan İrfanoğlu (Tuzla)

Uğur Çelik (Aslanköy)

Barış Ünüvardır (Ötüken)

Musa Avunç (Gayretköy)