BTM 2’de finalistler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de 2.tur karşılaşmaları dün oynandı. 12 takımın final eşleşmelerine kalmak için mücadele ettiği 2. turda, Yeni Erenköy, Haspolat, Sadrazam Kayalar, Ötüken, Demirhan ve Gaziveren takımları finale çıktı.

2.Tur sonuçları

Karadeniz 61 – Yeni Erenköy: 1-2

Gaziveren – Pile: 4-3 (P)

Ergazi – Ötüken: 0-2

Sadrazam Kayalar – Kırıkkale: 2-0

Haspolat – Kalkanlı:3-1

Akıncılar – Demirhan: 0-1

Final eşleşmeleri

Yeni Erenköy – Gaziveren

Ötüken – Sadrazam Kayalar

Haspolat – Demirhan