Dünya

Brüksel Havayolları koronavirüs sebebiyle uçuşlarını durduracak

17 Mart 2020

Belçika’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), koronavirüs nedeniyle 20 Nisan’a kadar tüm seferlerini durdurma kararı aldı.

Brüksel Havayolları’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya çapındaki koronavirüs krizinin neden olduğu olağanüstü koşullar nedeniyle bütün uçuşların 21 Mart’tan itibaren askıya alındığı belirtildi.

Bu aşamada operasyonların 20 Nisan’da yeniden başlaması için çabalanacağına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu dönemde uçuşu olan yolcuların biletlerini 1 Haziran’a kadar değiştirebilecekleri bildirildi.

Brüksel merkezli hava yolu şirketi, 48 uçakla 100’ün üzerinde noktaya uçuş düzenliyordu.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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