Bruce Lee’nin tekniğini öğrettiği okul 50 yıl sonra yeniden açıldı

Çocukluğunda aynanın karşısına geçip onun hareketlerini taklit eden ve filmlerini izleyenler Bruce Lee’nin Los Angeles Chinatown’daki dövüş sanatları okulunun 50 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açtığını duyunca heyecanlanacakları kuşkusuz.

Usta Lee’nin kendine has tekniğini öğrettiği okul, şimdi yeni öğrencilerini bekliyor

60’lı yıllarda Çinlilerden başkasına öğretilmesi yasak olan Kung Fu dersleri vermeye başladığı okulun sahibi de aynı zamanda Lee’nin son öğrencilerden Jerry Poteet. 2012’de hayatını kaybeden Poteet’in en büyük hayali, okulun tekrar açılması ve Usta Lee’nin (JKD) tekniğinin burada öğretilmesiymiş. Onun bu hayalini gerçekleştiren kişi ise bu sefer de Poteet’in öğrencisi olan Eric Carr.

NBC’ye konuşan Carr, Los Angeles’ın banliyölerinde çetelerle sarılı bir ortamda büyüdüğünü, bu durumun kendisini kötü etkilediğini fakat ustası Poteet ile tanışıp, Jeet Kune Do’yu öğrenmeye başlayınca hayatının iyi yönde değiştiğini anlatıyor.

Carr ayrıca “Jerry’nin bana söylediği bir şey vardı. Hiç unutmadım.” “Çevreyi tamamlamalısınız” derdi” diyor.

Bruce Lee’nin ibretlik hayatı, nev-i şahsına münhasır karakteri, beyaz perdeyle tanışması ve yaratıcısı olduğu (JKD) tekniğini anlatmak oldukça uzun sürebilir.

Fakat Lee’yi anlamanız için işte size kendisinin özlü sözlerinden birkaçı.

Zihnini boşalt. Su gibi formsuz, şekilsiz ol. Şimdi, suyu bir bardağa doldurursan, su bardak olur. Onu çay demliğine doldur, o zaman su çay demliği olur. Bak, su akar, yayılır, damlar ya da parçalanır. Su gibi ol dostum.

Her zaman kendin ol, kendini ifade et, kendine inan, başarılı bir kişilik için kendi dışına çıkma ve kopyalama.

Asla aniden hareket etmeye karar verme. Her koşul altında hareket etmeye hazır olmalısın. Böylelikle zihnin esneklik vücudun sertlik kazanır.

Başarısızlıktan korkma. Başarısızlık değil ama düşük hedef suçtur. Büyük girişimler, başarısız olsanız bile muhteşemdir

Los Angeles’ın Çin Mahallesi’ndeki dövüş okulu, 1969’dan bu yana nispeten boş kalmış, hatta bir ara dişçi ofisi olarak kullanılmış. Şimdi ise yoğun ders talebiyle başa çıkmaya uğraşıyor.

Belki sizin de yolunuz bir gün usta Lee’nin okuluna düşer.