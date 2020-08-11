BRTK Çalışanları Sendikası dava dosyaladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası yaptığı yazılı açıklamada Toplu İş sözleşmesini uygulamayan BRT Yönetimine dava dosyaladığını açıkladı. Sendika, “Kurum girişine asacağımız pankartlarla eylemlerimize başladığımızı ve eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

Sendikanın açıklaması:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim arasında 17 Haziran 2020 tarihinde sayın Başbakan’ın onur konuğu olarak katıldığı ve imza koyduğu 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

2007 tarihinden beridir Toplu İş Sözleşmeli olmayan personelin toplu sözleşmeye katılması çalışanların adına bir kazanımdır. 28 yıla aşkın süredir kadrosuz çalışan personelin özlük hakları Toplu İş Sözleşmesi ile korunmaktadır.

2014 yılında Kadrosuz çalışan personelin ikili akitleri toplu İş Sözleşmesine dahil edilmiştir ve Özlük hakları korunmaktadır. Müdürlüğe atanan Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Özer Kanlı’nın kuruma atandığı ilk günden bugüne personeli huzursuz ve mutsuz etmektedir. Yıllardan beridir kadrosuz çalışanlar üzerinde mobbing , baskı, işten atmakla tehdit eden kurum yönetimi buna devam etmektedir.

Her yıl kadrosuz personele akit imzalatma dayatması ve yönetim kurulu toplantılarında sürekli gündem yapmış ve yönetim kurulu kararı olarak geçirememiştir. İmzalanan Toplu İş Sözleşme içerisinde, yıllardır Toplu İş Sözleşmesiz çalışan personellerin Toplu İş Sözleşmesine dahil etmemektedir. Birçok kez sayın başbakana sıkıntıları aktarmamıza rağmen sayın Başbakan yönetim kurulu başkanına söz geçirememiştir. Sayın müdür birçok kararın altına imza koymasına rağmen yönetim kurulunun baskısı altında kalarak imza koyduğu kararları, uygulamamaktadır. Toplu İş Sözleşmesine dahil etmeyen personele “ben maaşlarında artış yaparım Toplu İş Sözleşmesine dahil etmem” Toplu İş sözleşmeli olursa bir yaptırımımız olamaz. Söylemleri ile imza atmaktan kaçmaktadır.

Toplu İş sözleşmesini uygulamayan BRT Yönetimine dava dosyaladığımızı yasal haklarımız için mücadele başlattığımızı ve bu sürede de bugün kurum girişine asacağımız pankartlarla eylemlerimize başladığımızı ve eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.