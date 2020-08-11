Kıbrıs

BRTK Çalışanları Sendikası dava dosyaladı

11 Ağustos 2020
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası, BRT, BRTK, Ersin Tatar, Toplu İş sözleşmesi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası yaptığı yazılı açıklamada Toplu İş sözleşmesini uygulamayan BRT Yönetimine dava dosyaladığını açıkladı. Sendika, “Kurum girişine asacağımız pankartlarla eylemlerimize başladığımızı ve eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

Sendikanın açıklaması:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim arasında 17 Haziran 2020 tarihinde sayın Başbakan’ın onur konuğu olarak katıldığı ve imza koyduğu 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası, BRT, BRTK, Ersin Tatar, Toplu İş sözleşmesi

2007 tarihinden beridir Toplu İş Sözleşmeli olmayan personelin toplu sözleşmeye katılması çalışanların adına bir kazanımdır. 28 yıla aşkın süredir kadrosuz çalışan personelin özlük hakları Toplu İş Sözleşmesi ile korunmaktadır.

2014 yılında Kadrosuz çalışan personelin ikili akitleri toplu İş Sözleşmesine dahil edilmiştir ve Özlük hakları korunmaktadır. Müdürlüğe atanan Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Özer Kanlı’nın kuruma atandığı ilk günden bugüne personeli huzursuz ve mutsuz etmektedir. Yıllardan beridir kadrosuz çalışanlar üzerinde mobbing , baskı, işten atmakla tehdit eden kurum yönetimi buna devam etmektedir.

Her yıl kadrosuz personele akit imzalatma dayatması ve yönetim kurulu toplantılarında sürekli gündem yapmış ve yönetim kurulu kararı olarak geçirememiştir. İmzalanan Toplu İş Sözleşme içerisinde, yıllardır Toplu  İş Sözleşmesiz çalışan personellerin Toplu İş Sözleşmesine dahil etmemektedir. Birçok kez sayın başbakana sıkıntıları aktarmamıza rağmen sayın Başbakan yönetim kurulu başkanına söz geçirememiştir. Sayın müdür birçok kararın altına imza koymasına rağmen yönetim kurulunun baskısı altında kalarak imza koyduğu kararları, uygulamamaktadır. Toplu İş Sözleşmesine dahil etmeyen personele “ben maaşlarında artış yaparım Toplu İş Sözleşmesine dahil etmem” Toplu İş sözleşmeli olursa bir yaptırımımız olamaz. Söylemleri ile imza atmaktan kaçmaktadır.

Toplu İş sözleşmesini uygulamayan BRT Yönetimine dava dosyaladığımızı yasal haklarımız için mücadele başlattığımızı ve bu sürede de bugün kurum girişine asacağımız pankartlarla eylemlerimize başladığımızı ve eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı

11 Ağustos 2020
Photo of Trafik çarpışmasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Trafik çarpışmasında uyuşturucu madde ele geçirildi

10 Ağustos 2020
Photo of Özgürgün vekillikten istifa etti

Özgürgün vekillikten istifa etti

10 Ağustos 2020
Photo of Lefkoşa’da korkutan çarpışma

Lefkoşa’da korkutan çarpışma

10 Ağustos 2020
Photo of İsmail Kılıç’ın evinde saksıda 9 kök hintkeneviri yakalandı

İsmail Kılıç’ın evinde saksıda 9 kök hintkeneviri yakalandı

10 Ağustos 2020
Photo of CTP Gazimağusa Belediyesi Meclisi üyeleri: Maliye Bakanlığı’nın açıklaması kesinlikle asılsızdır

CTP Gazimağusa Belediyesi Meclisi üyeleri: Maliye Bakanlığı’nın açıklaması kesinlikle asılsızdır

10 Ağustos 2020
Photo of Baybars: Dava açmış ve polise şikayette bulunmuş durumdayım

Baybars: Dava açmış ve polise şikayette bulunmuş durumdayım

10 Ağustos 2020
Photo of ORUÇ REİS’İ VURUP BATIRACAKLAR MI…

ORUÇ REİS’İ VURUP BATIRACAKLAR MI…

10 Ağustos 2020
Photo of Kız arkadaşının burnunu kıran Ferit Kara mahkemeye çıkarıldı

Kız arkadaşının burnunu kıran Ferit Kara mahkemeye çıkarıldı

10 Ağustos 2020
Photo of Eren Balçık, İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci dolandırıcılıktan mahkemeye çıkarıldı

Eren Balçık, İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci dolandırıcılıktan mahkemeye çıkarıldı

10 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı