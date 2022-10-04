Britanyalı veteriner asla çoğaltılmaması gereken 5 köpek cinsini açıkladı

Birleşik Krallık’ın Chigwell bölgesinde görev yapan veteriner hekim Ben Simpson-Vernon, çoğaltılmaması gereken 5 köpek cinsini sıraladı.

Veteriner, TikTok’a yüklediği yeni videosunda birçok insanın sevdiği köpek ırklarıyla ilgili tartışmalı bir konuya değindi.

Saydığı ırklarda birçok sağlık sorununun görüldüğünü aktaran veteriner, ilk 5 günde 6,7 milyondan fazla görüntüleme alan videosunda, “Unutmayın, sonuçta bu benim fikrim. Aynı fikirde olmayabilirsiniz” diye ekledi.

Veterinerin bahsettiği ırklar arasında, puglar, çov-çovlar, sosis köpekler, Shar Pei ve Cavalier King Charles cinsi köpekler yer aldı.

Çov-çov

Çin kökenli çov-çov cinsi köpeklerden bahseden veteriner türün bazı sağlıklı örnekleri olsa da göz problemlerinin bu hayvanlarda sık görüldüğünü ekledi.

Çok hoş bir mizaçları yok, gerçekten mesafeli olabiliyorlar ve genellikle veterinerde çok agresifler.

Cavalier King Charles

Simpson-Vernon, adını Kraliyet Ailesi’nden alan bu hayvanları “en sevimli köpekler” diye nitelerken sağlık sorunlarını da sıraladı.

Buna göre söz konusu ırkta mitral kapak hastalığı adı verilen bir kalp hastalığı yaygı görülüyor. Bu köpekler son günlerini nefes almakta zorlanarak geçiriyor.

Sosis köpekler

Halk arasında “sosis köpek” diye anılan Dachshund cinsi köpekler genellikle çok sevimli görülüyor. Ancak Simpson-Vernon, “Her 4 hayvandan biri yaşamları boyunca problemler yaşıyor” diyor.

Bu problemler ağrılardan felce kadar uzanıyor ve genellikle omurgalarıyla ilgili cerrahi operasyon gerekiyor.

Shar Pei

Buruşuk derisiyle dikkat çeken Shar Pei cinsinin kendi adını taşıyan bir hastalığı bile var: Shar Pei ateşi.

Simpson-Vernon’un belirttiği gibi karakteristik kırışıklıkları sağlık sorunlarına neden oluyor. Bazılarının göz kapaklarının “yapıştırılması” gerekiyor. Zira tüyler gözlerine sürtünebiliyor. Ayrıca bunlar sık sık cilt sorunları da yaşıyor.

Puglar ve bulldoglar

Veteriner bulldog veya pug gibi hayvanları “düz yüzlü köpek cinsi” diye sınıflandırarak bir grupta topluyor. Bunların omurga, cilt ve göz problemlerinden bahsederek, “Çok fazla soruna yatkınlar” diyor.

Uzmana göre bu köpeklerin yarısından fazlası sadece sezaryenle doğum yapabiliyor. Çünkü yavrunun başı ve omuzları annenin normal doğum yapması için çok büyük.

“Onları her gün görüyorum”

Simpson-Vernon, kendi blogunda yazdığı bir yazıda, ailesine melez bir köpek yavrusu sahiplenmelerini söylediğini belirtiyor.

“Safkan olmayan köpeğin asla hasta olmayacağını söylemiyorum. Her safkan köpeğinin sağlıksız bir hayat yaşayacağını da söylemiyorum” diyen veteriner şöyle ekliyor:

“Ama ne yazık ki birçoğu böyle. Bunu biliyorum çünkü onları her gün tedavi ediyorum.”

Independent Türkçe, CNET, Vet Reality Check

Derleyen: Çağla Üren