Brezilyalı adam 10 haftada 5 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

Rio de Janerio’da yaşayan kişi, 12 Mayıs ile 21 Temmuz tarihleri arasında 2’şer doz Pfizer ve CoronaVac, 1 doz da AstraZeneca aşısı yaptırdı.

16 Ağustos’ta bir kez daha aşı olmak için gelen kişinin daha önce 5 doz aşı yaptırdığı fark edildi.

AFP’deki habere göre, sağlık yetkilileri, ismi belirtilmeyen adamla iletişime geçerek bu şekilde nasıl aşı yaptırdığını açıklamasını isteyecek.

Belediye kaynakları ise söz konusu kişinin 3 ayrı aşı merkezine gidip bilgisayar sistemindeki arızadan yararlanarak 5 doz aşı yaptırdığını bildirdi.