Brezilya’da sıradışı Kovid-19 uyarısı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 pandemisinin en kötü aşaması geçene kadar kadınları hamile kalmamaları konusunda uyardı.

Salgının en kötü etkilediği ülkeler arasında yer alan Brezilya’da Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlenen basın toplantısında “Eğer mümkünse hamileliği daha iyi bir zamana kadar erteleyin” dedi.

Sağlık sisteminin üzerinde büyük bir yük olduğuna dikkat çeken yetkili, Kovid-19 virüsünün ülkede yaygın görülen varyantının virüsün önceki versiyonlarına kıyasla hamile kadınları daha fazla etkilediğini belirtti.

Yetkili, daha öne Kovid-19’un hamileliğin son üç ayında anne adaylarını etkilediğini, ancak yeni virüs varyasyonlarının ortaya çıkmasıyla son dönemde hamileliğin ilk zamanlarında ciddi sorunlar yaşayanların sayısının arttığını söyledi.

Ülkedeki yüksek seyreden vaka sayıları nedeniyle yoğun bakım yatağı bulmakta sıkıntı yaşanırken entübasyon için kullanılan ilaçların hızla azalması da endişelere yol açıyor.

Gençler arasında ağır vaka sayısı artıyor

Ülkede Brezilya varyantı olarak bilinen Kovid-19 virüsü varyasyonunun son dönemde özellike gençler arasında vaka sayısının hızla yükselmesinde etkili olduğu düşünülüyor. Hastane verilerine göre martta yoğun bakımda yatan hastaların yarısından fazlası 40 yaş veya altındaydı.

Pandemide bin 300 bebeğin de Kovid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bugüne kadar 14 milyona yakın vakanın görüldüğü ve hayatını kaybedenlerin sayısının 350 bini aştığı ülkede, aşılama çalışmaları da birçok yerde yeterli aşı bulunmaması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun uzmanların çağrılarına rağmen tecrit uygulamalarından kaçınması da eleştirilere yol açıyor.

Yoğun bakın yataklarındaki yüzde 85’lik doluluk oranına rağmen São Paulo’da dün mağaza ve restoranların açılacağı duyurulmuştu.