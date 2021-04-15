Dünya

Brezilya’da bin 300’ü aşkın bebek neden corona virüsten öldü?

15 Nisan 2021
BREZİLYA





Brezilya sahip öldüğü 360 bini aşkın Covid-19 kaynaklı ölüm ile pandemiden etkilenen en çok etkilenen ülkelerden biri oldu, ancak ülkede ölümler sadece yetişkinlerle sınırlı değil. Covid-19’un çocuklar için nadiren ölümcül olduğuna dair ezici kanıtlara rağmen, Brezilya’da yaklaşık bin 300 bebek corona virüs ile ilişkili olan Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) nedeniyle öldü. Uzmanlar, çocukların Covid-19 için sıfır risk altında olduğuna dair bir yanlış kanı olduğunu vurguladı.





Etiketler
15 Nisan 2021


Başa dön tuşu