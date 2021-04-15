Brezilya’da bin 300’ü aşkın bebek neden corona virüsten öldü?

Brezilya sahip \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc 360 bini a\u015fk\u0131n Covid-19 kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcm ile pandemiden etkilenen en \u00e7ok etkilenen \u00fclkelerden biri oldu, ancak \u00fclkede \u00f6l\u00fcmler sadece yeti\u015fkinlerle s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil. Covid-19'un \u00e7ocuklar i\u00e7in nadiren \u00f6l\u00fcmc\u00fcl oldu\u011funa dair ezici kan\u0131tlara ra\u011fmen, Brezilya\u2019da yakla\u015f\u0131k bin 300 bebek corona vir\u00fcs ile ili\u015fkili olan Multisistem \u0130nflamatuar Sendromu (MIS-C) nedeniyle \u00f6ld\u00fc. Uzmanlar, \u00e7ocuklar\u0131n Covid-19 i\u00e7in s\u0131f\u0131r risk alt\u0131nda oldu\u011funa dair bir yanl\u0131\u015f kan\u0131 oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\nBBC\u2019nin haberine g\u00f6re ge\u00e7en y\u0131l May\u0131s ay\u0131nda Jessica Ricarte adl\u0131 Brezilyal\u0131 kad\u0131n\u0131n bir ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu, Covid-19 semptomlar\u0131 g\u00f6sterdikten iki ay sonra hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nRicarte, ate\u015fi y\u00fckseldikten sonra yorgunluk ve nefes almada g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken o\u011flu Lucas'\u0131 hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Ancak, doktor oksijen seviyesi y\u00fczde 86'n\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fen \u00e7ocu\u011fun annesine Covid-19'un \u00e7ocuklarda nadir oldu\u011fu konusunda g\u00fcvence verdi ve baz\u0131 antibiyotiklerle eve g\u00f6nderdi.\r\n\r\nBrezilya'n\u0131n kuzeydo\u011fusundaki Cear\u00e1 eyaletindeki Tamboril kentinde ya\u015fayan Ricarte, 10 g\u00fcnl\u00fck antibiyotik tedavisinin sonunda baz\u0131 semptomlar ortadan kalksa da, bebekteki yorgunlu\u011fun devam etti\u011fini s\u00f6yledi. 3 Haziran'da Lucas \u00f6\u011fle yeme\u011finden sonra defalarca kustu ve Ricarte onu tekrar hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Covid-19 testi pozitif \u00e7\u0131kan Lucas, iki saatten fazla uzakl\u0131kta bulunan Sobral'daki bir pediatrik yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesine transfer edildi.\r\nMIS-C TE\u015eH\u0130S\u0130 KONDU\r\nArd\u0131ndan, Lucas'a Multisistem \u0130nflamatuar Sendrom (MIS-C) te\u015fhisi konuldu.The Lancet'de yay\u0131nlanan yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma, \u00e7ocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) Covid-19 ile ili\u015fkili yeni tan\u0131mlanm\u0131\u015f ve ciddi bir sa\u011fl\u0131k durumu oldu\u011funu g\u00f6sterdi. Tipik olarak corona vir\u00fcs ile enfekte olduktan 2-6 hafta sonra ortaya \u00e7\u0131kan sendrom \u00e7ocuklarda ve ergenlerde nadir g\u00f6r\u00fclmesine ra\u011fmen v\u00fccutlar\u0131nda \u015fiddetli iltihaba neden oluyor. Corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k tepkisi olarak ortaya \u00e7\u0131kan sendrom, kalp ve damarlar\u0131, beyni\u00a0 ve akci\u011ferler de dahil olmak \u00fczere bir\u00e7ok organ\u0131 etkiliyor.\r\nFEL\u00c7 GE\u00c7\u0130RD\u0130KTEN SONRA HAYATINI KAYBETT\u0130\r\nBununla birlikte, Lucas'a MIS-C te\u015fhisi konulduktan sonra ent\u00fcbe edildi ve yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinte kalp krizi ge\u00e7irdi. \u00c7ocu\u011fu tedavi eden doktor, komorbidite veya a\u015f\u0131r\u0131 kilo a\u00e7\u0131s\u0131ndan herhangi bir risk fakt\u00f6r\u00fc olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in durumunun ciddiyetine \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bilgisayarl\u0131 tomografi, Lucas'\u0131n fel\u00e7 ge\u00e7irdi\u011fini ve daha sonra, kalp at\u0131\u015f h\u0131z\u0131 ve oksijen seviyesinde ani bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015ften sonra \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6sterdi.\r\nCOV\u0130D-19'UN \u00c7OCUKLAR \u0130\u00c7\u0130N R\u0130SK OLU\u015eTURMADI\u011eI DO\u011eRU DE\u011e\u0130L\r\nUzmanlara g\u00f6re, Brezilya'daki \u00e7ok say\u0131da Covid-19 vakas\u0131, bebekler ve k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar aras\u0131nda enfeksiyonda art\u0131\u015fa neden oldu. Brezilya'n\u0131n resmi verileri Covid-19'un dokuz ya\u015f\u0131na kadar en az 852 \u00e7ocu\u011fu \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6sterirken, S\u00e3o Paolo \u00dcniversitesi'nden \u00f6nde gelen epidemiyolog Dr. Fatima Marinho, vir\u00fcs\u00fcn dokuz ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck 2 bin 60 \u00e7ocu\u011fu ve bin 302 bebe\u011fi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc tahmin eden bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131.\r\n\r\nMarinho, \u00fclkede\u00a0 her zamankinden daha fazla MIS-C vakas\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi ve \u00e7ocuklar\u0131n Covid-19 i\u00e7in s\u0131f\u0131r risk alt\u0131nda oldu\u011funa dair bir yanl\u0131\u015f kan\u0131 oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\n