Brezilya’da bin 300’ü aşkın bebek neden corona virüsten öldü?

BBC’nin haberine göre geçen yıl Mayıs ayında Jessica Ricarte adlı Brezilyalı kadının bir yaşındaki oğlu, Covid-19 semptomları gösterdikten iki ay sonra hayatını kaybetti.

Ricarte, ateşi yükseldikten sonra yorgunluk ve nefes almada güçlük çeken oğlu Lucas’ı hastaneye götürdü. Ancak, doktor oksijen seviyesi yüzde 86’nın altına düşen çocuğun annesine Covid-19’un çocuklarda nadir olduğu konusunda güvence verdi ve bazı antibiyotiklerle eve gönderdi.

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Ceará eyaletindeki Tamboril kentinde yaşayan Ricarte, 10 günlük antibiyotik tedavisinin sonunda bazı semptomlar ortadan kalksa da, bebekteki yorgunluğun devam ettiğini söyledi. 3 Haziran’da Lucas öğle yemeğinden sonra defalarca kustu ve Ricarte onu tekrar hastaneye götürdü. Covid-19 testi pozitif çıkan Lucas, iki saatten fazla uzaklıkta bulunan Sobral’daki bir pediatrik yoğun bakım ünitesine transfer edildi.

MIS-C TEŞHİSİ KONDU

Ardından, Lucas’a Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) teşhisi konuldu.The Lancet’de yayınlanan yeni bir çalışma, çocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) Covid-19 ile ilişkili yeni tanımlanmış ve ciddi bir sağlık durumu olduğunu gösterdi. Tipik olarak corona virüs ile enfekte olduktan 2-6 hafta sonra ortaya çıkan sendrom çocuklarda ve ergenlerde nadir görülmesine rağmen vücutlarında şiddetli iltihaba neden oluyor. Corona virüse karşı aşırı bir bağışıklık tepkisi olarak ortaya çıkan sendrom, kalp ve damarları, beyni ve akciğerler de dahil olmak üzere birçok organı etkiliyor.

FELÇ GEÇİRDİKTEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bununla birlikte, Lucas’a MIS-C teşhisi konulduktan sonra entübe edildi ve yoğun bakım ünitesinte kalp krizi geçirdi. Çocuğu tedavi eden doktor, komorbidite veya aşırı kilo açısından herhangi bir risk faktörü olmadığı için durumunun ciddiyetine şaşırdığını söyledi. Bilgisayarlı tomografi, Lucas’ın felç geçirdiğini ve daha sonra, kalp atış hızı ve oksijen seviyesinde ani bir düşüşten sonra öldüğünü gösterdi.

COVİD-19’UN ÇOCUKLAR İÇİN RİSK OLUŞTURMADIĞI DOĞRU DEĞİL

Uzmanlara göre, Brezilya’daki çok sayıda Covid-19 vakası, bebekler ve küçük çocuklar arasında enfeksiyonda artışa neden oldu. Brezilya’nın resmi verileri Covid-19’un dokuz yaşına kadar en az 852 çocuğu öldürdüğünü gösterirken, São Paolo Üniversitesi’nden önde gelen epidemiyolog Dr. Fatima Marinho, virüsün dokuz yaşından küçük 2 bin 60 çocuğu ve bin 302 bebeği öldürdüğünü tahmin eden bir araştırma yaptı.

Marinho, ülkede her zamankinden daha fazla MIS-C vakası gördüğünü söyledi ve çocukların Covid-19 için sıfır risk altında olduğuna dair bir yanlış kanı olduğunu vurguladı.