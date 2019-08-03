Dünya

Amazon raporu nedeniyle Bolsonaro’nun hedefi olan ajansın başkanı görevinden ayrıldı

3 Ağustos 2019

Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Amazon’daki orman tahribatına dair raporunu ‘abartılı’ bulduğu federal ajansın başkanı Ricardo Galvao, 4 yıllık görev süresini tamamlamayacağını duyurdu.

Brezilya’da, yayımladığı Amazon’daki orman tahribatı raporu nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun eleştiri ve suçlamalarına hedef olan federal ajansın başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini bildirdi.Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) Başkanı Galvao, Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ‘sürdürülemez bir durum nedeniyle’ gelecek yıl sona erecek görev süresini tamamlamayacağını belirtti.

Bakan Pontes de Galvao’nun ayrılacağını doğruladı ve çalışmaları için kendisine teşekkürlerini iletti.

Devlet Başkanlığı Ofisinden konuya dair açıklama yapılmazken, Galvao’nun görevden mi alındığı ya da istifaya mı zorlandığı bilinmiyor.

TAHRİP YÜZDE 88 ARTTI

Bolsonaro, INPE’nin yayımladığı “haziranda Amazon’da 920 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu” bilgisinin yer aldığı raporun, yönetimi kötü göstermeyi hedefleyen yanıltıcı bir çalışma olduğunu savunarak, raporu hazırlayanları görevden alacağını söylemişti.

INPE’den yapılan açıklamada, orman tahribatının incelenmesinde 2004’ten bu yana aynı metodolojinin kullanıldığı belirtilmişti.

Rapora göre, haziranda tahrip edilen ormanlık alanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 artış oldu.

 

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