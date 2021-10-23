Kaymaklı-Türk Gücü mücadelesinin ilk devresinde MTG, oyunun mutlak hakimi idi ve deplasmanda 2-0 skor avantajıyla devreyi önde tamamladı. Devre arası neler oldu neler yaşandı bilememiş olabilirim. İkinci devrede MTG oyuncuları çok kötü mücadele ortaya koydular. Teknik direktör Ali Oraloğlu oyuna büyük etkisi olan K.Kaymaklı hücum oyuncusu Felix’e kadro yapısında onu kontrol edecek oyuncusu Lawrence’i oyuna dahil etmesiyle başarılı oldu.

Takımı kötü oyun ortaya koyuyordu. Yapması gerekeni yaptı. Rakibin etkili silahını kadrosundaki savunma oyuncusuyla kontrol sağladı.

Maçı ikinci devrede kötü mücadele versede kazanmayı bildi. Bravo Ali Hocam.

MTG kalesini koruyan Yusuf üstün performans ve kritik dakikalarda takım adına yaptığı kurtarışlarla deplasmanda kazanılan 3 puanda katkısı büyüktü. MTG takım kadrosu geniş kaliteli futbolcu topluluğuna sahiptir. Ligde şampiyonluk yarışında çok güçlüdür.

Uğur oyundan alınışında büyük tepki gösterdi. Uğur yanlış davranışı oldu. MTG ilk devre bulduğu iki ve ikinci devrede kalesinde gördüğü tek golle tek farklı skorla kazanmayı bildi.

Ev sahibi K.Kaymaklı ilk devre savunma kurgusunun yanlış oluşturdu. Mikail sağ kanat, Sena sol kanatta savunma ağırlıklı olarak oyuna başladı. İkiside iyi oyun ortaya koyamadılar yerlerini yadırgadılar. Teknik Adam Derviş Kolcu bunu fark edip gereken değişikliği yaptı. Senayı savunmanın ortasına koyup Gökhan’la birlikte kalesini savundu.

Mikail esas görev yeri sol savunmada mücadele vermeye başladı. İlk devre K.Kaymaklı’da kalesinde iki gol oldu. Oyuna iyi başlamaları skorada etkili oldu.

İkinci devre mücadelede oyun üstünlüğü K.Kaymaklı takımıydı.

Trübünlerde maçı izlemeye gelen taraftarlarına “ilk devre neredeydiniz” dedirtiler.

K.Kaymaklı ikinci devre hücumda çok etkiliydi. Felix getirdiği toplarda MTG savunması ve kalesine zor anlar yaşattılar. Felix güzel gol attı. K.Kaymaklı ikinci devrede gösterdiği mücadeleyle en azından mücadeleden 1 puanla ayrılabilirdi. Olmadı.

Fehim Dayı maçı yönetiminde sarı kartını çok kullandı. Çok sert geçen mücadele oyuncuları sahada tutma düşüncesinde oldugunu düşünüyorum.