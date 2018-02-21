Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir?

Hasta olduğu teşhisi konulan kişiler üstünde, hem boyun hem de sırt ağrılarına yönelik rahatsızlığın arttığı ilk dönemde ortaya çıkan ağrılar, boyun fıtığının emareleridir. Hastalık ilerleyince, hem omuzların hem kolların hem de parmak uçlarına varana değin ilerleyen bir uyuşma halinin ortaya çıkmasına neden olur. Gerek kuvvet eksilmesi gerekse de his etme yetisinin kaybedilmesi şeklinde ilerler. Tedavisine hemen başlanmadığı zamanlar ise, oluşan güç kaybının ve kuvvetteki azalmanın hasta vücudunda hem bacaklar üzerine değin inmesine hem de idrarın kaçırılması rahatsızlığın ortaya çıkmasına kadar birçok istenmeyen duruma sebep olabilir. Belirtilerin oluşmasının hemen akabinde bir hekime giderek durum tetkiki yapılması ve akabinde tedaviye başlanması gerekmektedir. Kesin teşhis yöntemi olan MR çekiminin yapılması ile konulan kesin teşhis ardından tedavi olunması şarttır.

Tedavide Bilinen Yol ve Yöntemler

Yüzme

Yüzme neticesi vücut kaslarının hemen hepsi hareket eder. Birçok fizik rahatsızlığının tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Yüzmenin bir çok çeşidi boyun fıtığının tedavisinde kullanılır. Boyun bölgesine kadar su olan bir havuzda yüzmek, bu bölgede oluşan ağrıların giderilmesine de etkilidir. Yüzerken de gayet yavaş ve ani olmayan hareketler ile yüzmek gerekir. Yüzme için havuza girer iken de gayet yavaş hareketlerde bulunmak ve hastalığın ilerlemesi durumuna bağlı olarak hareketler yapmak esas olandır.

Boyun Fıtığı Yastığı

Hastalık tedavisi için hazırlanan yastıklar özellikle içeriğinde su olan yastıklardır. Bu yastıklar oluşan ağrıları geçirmek adına da kullanılır. Su içerikli boyun yastıkları tavsiye edilenleridir. Suyun miktarını, yastığın yumuşak olacak derecede tutmak asıl olandır.

Melatonin

Doktorun önereceği bir tedavi şekli olarak, eğer ağrı şiddeti artımı söz konusu ise ve uyku problemi oluşuyor ise doktor tavsiyesine bağlı olarak kullanılır.

Magnezyum Almak

Tedavi sürecinde tertipli bir şekilde magnezyum almak gerekir. Boyun fıtığı tedavi süresince hekimden hem magnezyum desteği hem de içeriğinde magnezyum olan yiyecekler tüketmek adına yardım talebinde bulunmalıdır.

Masaj ve Akupuntur

Düzenli bir şekilde yapılan hem masaj hem de sinirlerin uyarılmasına dönük iğne masajı, hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemler arasındadır. Tedavi için Romatem’i tercih edebilirsiniz.

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