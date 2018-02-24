Böyle Bir Dönem

Amerika’yı Müslümanların keşfettiği açıklanınca, gerçekten olay olmuştu.

“Asrın lideri” bu bilinmeyen gerçeği açıklamakla, destekçilerinin gözünde daha da büyümüştü…

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Cep telefonun Nuh Peygamber zamanında olduğu ortaya çıktı.

Nuh’un, oğlu ile cep’ten konuştuğu bizzat İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek tarafından kanıtlanmıştır, sene 2018, TV ekranlarından açıkladı bilim adamı.

Dediğine göre Nuh peygamberin oğlu bir türlü gemiye binmek istemiyordu.

O da onu cep’ten arayarak konuşmuş, muhtemel işin vahametini anlatarak onu ikna etmeye çalışmıştır.

Zaten tufan vardı ve büyük bir telaş yaşanıyordu, nasıl iletişim kurmuş olacaklardı ki gayet akla yakın…

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Google’ın ne olduğu şöyle açıklanır:

“Google (NASDAQ: GOOG), İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi‘nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık “Google Guys” olarak anılmaktadır.”

Google’dan arayıp bulduğumuz bu bilgi doğru değildir.

Doğru bilgiyi Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu verdi, sene 2018, TV ekranlarından açıkladı.

Şöyle diyor:

“Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır.”

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Sene 2018.

Anlaşıldı ki yatak ve yorgan cinsel dürtüleri dürtüklüyor.

Nurettin Yıldız adında hacı-hoca biri.

Önce 6 yaşındaki çocuklarla evlenilebileceğini söyledi.

Sonra, asansörde halvet yapılabileceğini.

Şimdi de yatak ve yorgana dikkat çekti.

Dinci falandır ama kafası cinsel konularla dolu.

Şöyle diyor:

“Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır.”

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Böyle bir dönem işte!