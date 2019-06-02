Kıbrıs

Borusan Ormanı önünde dikkatsizlik sonucu trafik kazası

2 Haziran 2019
01.06.2019 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Borusan Ormanı önünde; Haspolat’ta sakin Anas USMAN (E-25) yönetimindeki ZND 109 plakalı, salon araçla, Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan dışarı çıkarak, toprak olan kısma indikten sonra önce akasya ağaçlarına çarpıp dört takla atıp ön kısmı kuzeye bakar şekilde sağ yan kısmına yatır vaziyette durmuştur.
Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Anas USMAN, vücudunda bulunan çoklu kırık, beyin kanaması ve iç kanama teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde Yoğun Bakım Servisi’nde müşahade altına alınmış olup, ayni araçta yolcu olarak bulunan Muhammad Mubarak MUNIR(E-23), Ahmad Adamu MUHAMMAD(E-22), Nurudden Abdullahi MUKTAR(E-26) hafif bir şekilde yaralanıp kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastahanesi Acil Servisi’ndeki muayenelerine müteakip taburcu edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir

 

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