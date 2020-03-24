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Borsa yüzde 5,98 yükseldi; dolar/TL 6,45’e kadar geriledi

24 Mart 2020

Fed’in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek paketinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bugün Borsa İstanbul da eşlik etti. BIST 100 bugün yüzde 5,98 değer kazanarak 89 bin 586 puandan kapandı. Dolarda ise düşüş sürdü ve 6,45 seviyesine kadar geriledi.

Dünya’nın haberine göre, tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan ABD Merkez Bankası Fed, dün Wall Street’e alım gelmesini sağlayamamıştı. Bugün ise Wall Street’te borsalar güne sert yükselişle başladı. ABD borsalarındaki sert yükselişle birlikte Borsa İstanbul başta olmak üzere dünya borsalarındaki artışlar da hız kazandı.

Borsa İstanbul yüzde 5,98 primli kapandı
Fed’in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek paketinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bugün Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Güne 87 bin 570 puanla başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ikinci bölümünde kazançlarını yüzde 6’nın üzerine taşıdı. Endeks, kapanışı ise yüzde 5,98 primle 89 bin 586 puandan yaptı.

Dolar/TL 6,45’e kadar çekildi

Sabah saatlerinde 6,54 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL kuru, pay piyasalarındaki iyimserliğin etkisiyle 6,45’e kadar geriledi. Bu seviyelerden sonra bir miktar yükseliş kaydeden dolar/TL kuru saat 18:10 itibarıyla dolar/TL kuru, 6,4740 seviyelerindeydi.

ABD borsaları sert yükselişle açıldı

ABD borsaları açılışta yüzde 6’yı bulan yükselişler kaydetti. Saat 18.10 itibarıyla S&P 500 Endeksi yüzde 5,80; Dow Jones yüzde 6,60; Nasdaq ise yüzde 5,73 primli seyrediyor.

Endekslerdeki yükselişte, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirmesi etkili oldu.




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